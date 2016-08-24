شفاينشتايغر: لن ألعب مع أي فريق أوروبي

‬أكد باستيان شفاينشتايغر لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لن يلعب لأي ناد آخر في اوروبا رغم عدم قدرته على حجز مكان في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.



ويتدرب شفاينشتايغر - الذي لم يخض أي مباراة مع يونايتد هذا الموسم - مع فريق الرديف وتقول وسائل اعلام إن النادي قرر بيعه بعد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا قادما من يوفنتوس.



وكتب شفاينشتايغر في حسابه على تويتر "يونايتد سيكون اخر ناد ألعب له في اوروبا. أحترم الأندية الأخرى.. لكن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي كان قادرا على دفعي لمغادرة بايرن ميونيخ."



ومنذ انضمامه إلى يونايتد العام الماضي خاض اللاعب الالماني - الذي أعلن الشهر الماضي اعتزاله اللعب الدولي - 18 مباراة فقط في الدوري في أول مواسمه مع الفريق الانجليزي بسبب الإصابات والابتعاد عن مستواه، ورغم ذلك أكد شفاينشتايغر (32 عاما) أنه مستعد للمشاركة عندما تحين الفرصة.



وأضاف "سأكون مستعدا.. إذا احتاجني الفريق. هذا هو كل ما أستطيع قوله بشأن الوضع الحالي. أريد أن أشكر الجماهير على الدعم الكبير خلال الأسابيع الأخيرة."



وسيخوض منتخب المانيا مباراة لتكريم شفاينشتايغر والمهاجم لوكاس بودولسكي - الذي أعلن هو الآخر اعتزاله دوليا - أمام فنلندا في مونشنجلادباخ يوم 31 أغسطس.



وخاض شفاينشتايغر 500 مباراة مع بايرن وفاز بلقب دوري الدرجة الأولى الالماني ثماني مرات ودوري أبطال اوروبا مرة واحدة في 2013. وكان ضمن تشكيلة منتخب المانيا الفائزة بكأس العالم 2014 بعد التغلب على الارجنتين عقب وقت إضافي في النهائي.