الهولندي يانمات ينضم إلى صفوف واتفورد

أعلن واتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع المدافع الهولندي داريل يانمات لمدة أربع سنوات قادما من نيوكاسل يونايتد.

ورغم عدم الكشف عن قيمة الصفقة، فإن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن واتفورد دفع نحو سبعة ملايين جنيه إسترليني (9.28 مليون دولار) للتعاقد مع الظهير الأيمن.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت: "انضم اللاعب الهولندي الدولي داريل يانمات إلى صفوفنا في صفقة انتقال نهائي قادما من نيوكاسل يونايتد. يسر واتفورد تأكيد نبأ الصفقة".

وقال: "وقع اللاعب البالغ عمره 27 عاما - والذي يمكنه اللعب كظهير أيمن - عقدا لمدة أربع سنوات".

وشارك يانمات - الذي لعب 27 مباراة دولية مع بلاده - في 32 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي لكنه لم يتمكن من مساعدة نيوكاسل على تجنب الهبوط.

ويستضيف واتفورد - الذي حصد نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري في الموسم الجديد - ارسنال السبت المقبل.