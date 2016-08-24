"الظاهرة" يعود إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الأسبانية أن اللاعب البرازيلي السابق رونالدو سيعود لريال مدريد للعمل كمستشار لرئيس النادي فلورينتينو بيريز.

وقالت الصحيفة الأسبانية: "رغبته في العودة إلى الصفوف الأولى وإلى النادي، الذي ساعده كما يقول هو في أن يكون أكثر شهرة على المستوى العالمي، كانت مؤكدة ليشكل من جديد ثنائية مع فلورينتينو بيريز".

وأختتم رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" مسيرته في 2011 بين صفوف نادي كورينثاينز البرازيلي، حيث سبق له اللعب مع بي إس في ايندهوفن وبرشلونة وانتر وريال مدريد وميلان.

ولعب النجم البرازيلي 177 مباراة مع ريال مدريد وسجل 104 أهداف.