"عبوة شامبو" تنهي مسيرة هارت مع السيتي

يقال إن غوارديولا نقم على جو هارت منذ أول تمرين عندما عرض حارس مانشستر سيتي على المدرب الإسباني الأصلع علبة شامبو على سبيل المزاح.

جو هارت ليس أول نجم نادٍ يطيح به بيب، فمع وصول الأخير إلى مانشستر كانت أولى قراراته إجلاء حارس منتخب الأسود الثلاثة على دكة الاحتياط والاعتماد على بديله ويلي كاباليرو .

غوراديلا لديه تاريخ كبير بإطاحة النجوم عندما بدأ مسيرته التدريبية مع برشلونة عام 2008 أعلن أن عددا من نجوم الفريق سيكونون خارج خططه، أما ضحيته الأولى فكان رونالدينيو نجم برشلونة الأوحد تلك الفترة.

وحينها، قال خوان لابورتا رئيس النادي الكاتلوني إن الساحر البرازيلي يريد تحديا جديدا بعد تحقيقه كل شيء مع فرانك رايكارد، لكن بعدها قال غوارديولا إنه ليس بالمزاج الذي يسمح له استيعاب رغبات رونالدينيو فرحل الأخير بنفس الطريقة التي ربما سيرحل بها جو هارت حالياً .

لم يكن رونالدينيو الأخير، لحقه البرتغالي ديكو بعد وقت قصير وبنفس الطريقة وبنفس الأسباب بالنسبة لغوارديولا. وبعد ديكو مباشرة كان رحيل هداف الفريق وقتها الكاميروني صامويل إيتو مع أن هذا الأخير شارك المدرب الإسباني سداسيته التاريخية والغريب أن بيب جلب زلاتان ليكون بديلاً لإيتو.

وبالرغم من تقديم السويدي أداء جيدا مع الكتلان، لكن غوارديولا لم يحبه وشعور إبراهيموفيتش تجاه بيب كان متبادلاً فرحل الأخير وخسر برشلونة أموالاً كثيرة بسبب هذا الكره المتبادل.

وبين إيتو وزلاتان غوارديولا تخلى عن الإيطالي زامبروتا وتخلى أيضاً عن الإيفواري يايا توريه الذي أصبح من أساسيات تاريخ مانشستر سيتي الحديث.

عندما قرر بيب نفسه الرحيل وبعد أن حط رحاله في بايرن ميونخ لم يتخل عن عادته فباستيان شفانشتايغر كان دائماً أبرز أسماء النادي البافاري وفي ليلة وضحاها من سوق انتقالات الموسم قبل الفائت فرط بيب بشفايني وسط استغراب واستهجان مشجعي بافاريا.

واللائحة تضم أيضا دانتي وماريو غوميز إلى جانب ماندزوكيتش وشاكيري، بيب لم ينتظر كثيراً مع مانشستر سيتي جو هارت مازحه في البداية أراد أن يكون صديقه ربما.. فدفعه بيب إلى الباب الخلفي.