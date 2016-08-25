أياكس يودع.. ومانشستر سيتي إلى دور المجموعات

بلغ مانشستر سيتي الانكليزي دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم المقرر ان تسحب قرعتها غدا الخميس في موناكو بعد ان جدد فوزه على منافسه ستيوا بوخارست الروماني 1-صفر في اياب الملحق.

وسجل فابيان ديلف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

واشرك مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا حارس المرمى جو هارت الذي قد يكون خاض اخر مباراة مع فريقه اثر تقارير تؤكد بان حارس مرمى تشيلي وبرشلونة كلاوديو برافو سينتقل الى صفوفه في اليومين المقبلين، كما خاض العاجي يايا توريه ايضا اول مباراة رسمية منذ تولي غوارديولا الاشراف عل السيتيزن.

وفرض البلجيكي ثورغان هازرد (شقيق ادين هازار مهاجم تشلسي) والبرازيلي رافايل نفسهما نجمين لمباراة بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ويانغ بويز السويسري فقادا الاول الى فوز ساحق 6-1 بتسجيلهما ثلاثية، الاول في الدقائق 9 و64 و84، والثاني في الدقائق 33 و40 و77، في حين سجل بوريك رافيه هدف يانغ بويز الوحيد ي الدقيقة 79.

وودع اياكس الهولندي بطل اوروبا اربع مرات اخرها عام 1995 المسابقة القارية بسقوطه المدوي امام روستوف الروسي 1-4. سجل للفائز سردار ازمون (34) والكسندر بيروخين (52)، وكريستيان نوبوا (60)، ودميتري بولوز (66)، وللخاسر داني كلاسن (84). وبلغ ايضا كوبنهاغن الدنماركي دور المجموعات ايضا بتعادله مع ابويل القبرصي 1-1. سجل للاول فيديريكو سانتاندر (86) وللثاني بييروس سوتيريو (69).

