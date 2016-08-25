الهولندي سيليسن يعوض التشيلي برافو في برشلونة

اكد برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم الخميس انه انهى اجراءات ضم الحارس الدولي الهولندي ياسبر سيليسن من اياكس امستردام.

وفي بيان نشره على موقعه الالكتروني، اعلن برشلونة ان سيليسن (27 عاما) وقع عقدا لمدة خمس سنوات في صفقة قدرها 13 مليون يورو.

واوضح برشلونة ان سيليسن وصل الى اسبانيا صباحا واجرى الفحص الطبي، ومن الممكن ان يقدم رسميا الجمعة.

وخاض سيليسن مباراته الاخيرة مع اياكس التي خسر فيها امام روستوف الروسي 1-4 الاربعاء وفشل بالتأهل الى دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

ومن المتوقع ان تنتهي ايضا اجراءات انتقال حارس برشلونة، التشيلي كلاوديو برافو، الى مانشستر سيتي في المقابل.

وكان برشلونة اوضح ان برافو توجه فعلا الى مانشستر الثلاثاء الماضي لانهاء اجراءات انتقاله الى سيتي في عقد قدرته الصحف البريطانية ب17 مليون جنيه استرليني (22 مليون دولار)، وهو كان يتمهل حتى التعاقد مع بديل له.

ويريد مدرب سيتي، الاسباني بيب غوارديولا، التعاقد مع برافو بدلا من الدولي جو هارت.

وشارك هارت الاربعاء ضد ستيوا بوخارست الروماني في اياب الملحق الاوروبي، لكن غوارديولا لم يدفع به في المباراتين الاوليين من الدوري مفضلا الاعتماد على الارجنتيني ويلي كاباييرو.

