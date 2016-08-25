درينكووتر يتبع خطى فاردي ومحرز ويمدد عقده

أعلن نادي ليستر سيتي بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم توقيع عقد جديد مع لاعب الوسط داني درينكووتر مدته خمس سنوات ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.



ولعب درينكووتر الذي انم إلى ليستر قادما من مانشستر يونايتد في 2012 دورا فعالا في مسيرة فريق المدرب كلاوديو رانييري التي توجت بالفوز بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعد أن شارك في 35 مباراة في البطولة المحلية.



ونقل الموقع الرسمي لبطل انجلترا عن درينكووتر قوله "عشقت اللعب لهذا النادي. فقد كان رائعا بالنسبة لي وبالنسبة لمسيرتي وأريد الاستمرار معه لمدة طويلة لأنني في أسعد حال هنا."



وأضاف اللاعب "تطورت كثيرا كلاعب وكشخص في الأعوام الأربعة الأخيرة ولعب ليستر سيتي دورا كبيرا في هذا التطور والفضل في ذلك يرجع إلى الطاقم الفني الذي ساعدني كثيرا على الوصول لهذا المستوى."



وبهذا ينضم درينكووتر إلى زملائه في الفريق رياض محرز وجيمي فاردي وكاسبر شمايكل وويس مورجان في تمديد الارتباط مع حامل اللقب.



وسيلتقي ليستر الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم السبت مع ضيفه سوانزي سيتي.



