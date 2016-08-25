غوارديولا ورونالدو يعودان إلى الحبيب الأول

سيعود بيب غوارديولا إلى استاد نو كامب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أوقعت القرعة ناديه الجديد مانشستر سيتي ضد فريقه السابق برشلونة الخميس.

وسيلعب الفريقان في المجموعة الثالثة بجانب بروسيا مونشنجلادباخ وسيلتيك بطل أوروبا السابق.

وواجه المدرب الاسباني غوارديولا - الفائز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة - النادي الكتالوني حين كان مدربا لبايرن ميونيخ قبل موسمين وخسر 5-3 في النتيجة الاجمالية بالدور قبل النهائي.

وسيحصل بايرن على فرصة سريعة للثأر لخسارته في قبل نهائي الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد عندما أوقعته القرعة مع النادي الاسباني في المجموعة الرابعة بجانب ايندهوفن وروستوف الذي سيلعب لأول مرة في دور المجموعات.

وسيواجه ريال مدريد حامل اللقب مباراتين صعبتين ضد بروسيا دورتموند في المجموعة السادسة رغم أنه من المفترض أن يتأهل الفريقان من مجموعة تضم أيضا سبورتنغ لشبونة وليجيا وارسو.

وسيواجه ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز بورتو وكلوب بروج وكوبنهاغن في المجموعة السابعة.