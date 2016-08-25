رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

اختير البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني أفضل لاعب في أوروبا الموسم الفائت في استفتاء شاركت فيه الصحافة الأوروبية الرياضية.

وتنافس رونالدو مع زميله في ريال مدريد الويلزي غاريث بيل والفرنسي انطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد).

وجاء تتويج رونالدو بالجائزة المرموقة منطقيا بعد أن قاد ريال مدريد الى إحراز دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي ومنتخب بلاده إلى التتويج بكأس أوروبا للمرة الاولى في تاريخه في يوليو الماضي.

وقال رونالدو: "انا سعيد بطبيعة الحال لحصولي على هذه الجائزة، لقد عشت موسما رائعا، لكن منافسي يستحقون اللقب ايضا".

وتوجه بكلامه إلى غريزمان وبيل على التوالي بالقول: "عفوا لأنني هزمتك مرتين في دوري أبطال اوروبا وفي نهائي كأس أوروبا، وعفوا بيل لأني تفوقت عليك في نصف نهائي كأس اوروبا".

وبات رونالدو مرشحا أيضا للحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولات الأوروبية والتي يمنحها الاتحاد الدولي ومجلة فرانس فوتبول سويا في مطلع عام 2017.

يذكر أن رونالدو احرز الكرة الذهبية ثلاث مرات.

في المقابل، اختيرت النروجية ادا هيغربيرغ لاعبة ليون الفرنسي افضل لاعبة في اوروبا متفوقة على الالمانية جنيفر ماروزان لاعبة بورتلاند ثورنز الاميركي.