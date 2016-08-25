مانشستر سيتي يعلن التوقيع مع كلاوديو برافو

تعاقد مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع حارس تشيلي كلاوديو برافو من برشلونة مقابل مبلغ مبدئي قيمته 18 مليون يورو وفقا لاعلان من الناديين يوم الخميس.



ووافق الحارس البالغ عمره 33 عاما على عقد مدته أربع سنوات مع سيتي مع استمرار المدرب الجديد بيب غوارديولا في تغييراته الشاملة في صفوف بطل انجلترا السابق.



وقال غوارديولا لموقع سيتي على الانترنت "كلاوديو حارس رائع وإضافة ممتازة لتشكيلتنا."



وأضاف "يمتلك خبرة وقدرات قيادية رائعة وهو في ذروة تألقه. إنه حارس أشعر نحوه بالإعجاب منذ عدة سنوات وأنا سعيد حقا بأنه أصبح لاعبا في سيتي."



وانتقل برافو إلى برشلونة من ريال سوسيداد في 2014 وحقق نجاحا كبيرا ففاز بالدوري الاسباني في 2015 و2016 ودوري أبطال اوروبا عام

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وقال برشلونة إن برافو رحل بمقابل مبدئي يبلغ 18 مليون يورو إضافة لمليونين آخرين كإضافات. وضم برشلونة يسبر سيليسن حارس اياكس أمستردام كبديل لبرافو في وقت سابق اليوم الخميس مقابل 13 مليون يورو.



وقال برافو "ليس من السهل ترك ناد مثل برشلونة الذي قضيت فيه عامين رائعين لكن فرصة العمل مع بيب جوارديولا كانت جيدة للغاية ويصعب رفضها.



"الآن سأتنافس مع حراس مرمى آخرين رائعين في النادي وأتمنى أن ننجح سويا في الفوز بالعديد من الألقاب."



وأصبح برافو - الذي خاض 106 مباريات مع تشيلي وفاز بكأس كوبا امريكا في 2015 و2016 - اللاعب 11 الذي ينضم لسيتي في فترة الانتقالات الحالية.



وانضم إلى سيتي الحارس جيرونيمو رولي والمدافعان بابلو ماري وجون ستونز ولاعبو الوسط ايلكاي جندوجان ونوليتو والكسندر زينتشنكو وآرون موي ومارلوس مورينو بجانب ثنائي الهجوم ليروي ساني وجابرييل جيسوس.



وربما يشارك برافو في أولى مبارياته مع سيتي عندما يستضيف وست هام يونايتد يوم الأحد.



ويبدو أن انضمام الحارس التشيلي سيدفع جو هارت حارس انجلترا للرحيل عن استاد الاتحاد رغم عدم تلقي الحارس البالغ عمره 29 عاما أي عرض رسمي.

