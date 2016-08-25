هدف ميسي في "الذئاب".. الأجمل في أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الهدف، الذي أحرزه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الأسباني في مرمى روما في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كأفضل هدف في أوروبا.

وسجل ميسي، الذي حاز على 34 بالمئة من الأصوات، هدفه في مرمى الفريق الإيطالي بلمسة سحرية خفيفة من فوق رأس حارس المرمى، بعد لعبة اشترك فيها الفريق الأسباني بأكمله عندما تناقل لاعبوه الكرة 26 مرة، قبل أن تتنهي عن أقدام الساحر الأرجنتيني، الذي وضعها في الشباك.

وأقيمت تلك المباراة بدوري أبطال أوروبا في 24 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة كاسحة 6-1.

ورغم فوزه بجائزة أفضل هدف، لم يترشح ميسي لجائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية، التي ترشح لنيلها ثلاثة لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل (ريال مدريد)، بالإضافة إلى الفرنسي أنطوني غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وسيتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة مساء الخميس خلال حفل قرعة الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا.

