تشيلسي يضم الحارس البرتغالي إدواردو لموسم واحد

قال تشيلسي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه ضم الحارس إدواردو من دينامو زغرب، بطل كرواتيا لمدة موسم واحد.

وقضى إدواردو (33 عاما) - الذي خاض 35 مباراة مع البرتغال - موسمين مع دينامو زغرب شارك خلالهما في أكثر من 70 مباراة.

ولم ينضم إدواردو لتشكيلة البرتغال الفائزة ببطولة أوروبا 2016 رغم وجوده مع الفريق في فرنسا.

ونقل موقع تشيلسي على الإنترنت عن إدواردو قوله: "الحصول على فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق كبير مثل تشيلسي كان قرارا سهلا بالنسبة لي".

"هذا أفضل وأقوى دوري ومستواه مختلف تماما عن البطولات المحلية التي شاركت فيها خلال مسيرتي حتى الآن. لذلك فهو تحد جديد لي".

وأصبح إدواردو - الذي سيتنافس مع تيبو كورتوا وأسمير بيجوفيتش على اللعب في التشكيلة الأساسية - ثالث لاعب يضمه المدرب أنطونيو كونتي بعد لاعب الوسط نجولو كانتي والمهاجم ميشي باتشواي.