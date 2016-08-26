هنري ينضم للطاقم الفني لمنتخب بلجيكا

انضم نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري إلى الطاقم الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم كمساعد للمدرب الجديد روبرتو مارتينيز، بينما يستعد الفريق لبدء مسيرته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان الإسباني مارتينيز مدرب ايفرتون الإنجليزي السابق تولى تدريب منتخب بلجيكا الذي تأهل لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2016 خلفا لمارك فيلموتس الذي ترك المهمة بعد البطولة الأوروبية في فرنسا.

ومع إعلان تشكيلته الجديدة لخوض مباراة ودية أمام اسبانيا الخميس المقبل ومواجهة قبرص في تصفيات كأس العالم في السادس من سبتمبر المقبل قال مارتينيز للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن هنا من أجل المساعدة على تطوير المواهب الموجودة لدينا".

وأضاف مارتينيز: "ونحن بحاجة لمساعدة اللاعبين. فالاتصال بيننا وبين اللاعبين طوال العام يكون محدودا ولذا فإننا بحاجة لتحقيق قفزات كبيرة".

وعن مساعده الجديد قال مارتينيز: "تييري هنري يقدم إضافة مختلفة تماما للفريق.. فهو شخص يمكنه تطوير قدرتنا على تحقيق الفوز بشيء مميز".

وأردف مارتينيز: "لم يكن من الصعب إقناعه بقبول المهمة والانضمام للمشروع. فبلجيكا متميزة وحرص هو منذ البداية على الانضمام للطاقم التدريبي".

وسيستمر غياب قائد بلجيكا فينسن كومباني عن المنتخب لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة والتي غاب بسببها على النهائيات الأوروبية الأخيرة في فرنسا في حين انضم للتشكيلة الجديدة كل من ستيفن ديفور وكيفن ميرالاس وتورجان هازارد.