غوارديولا: سعيد بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال

أبدى بيب غوارديولا سعادته بفكرة مواجهة ناديه السابق برشلونة الإسباني على الرغم من إقراره بأن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سيعاني للتأهل عن مجموعته الصعبة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأوقعت القرعة سيتي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب برشلونة وبروسيا مونشنغلادباخ وسيلتيك، وهو ما سيجعل غوارديولا على موعد مع العودة للنادي الذي بدأ فيه مسيرته وقاده كمدرب على مدار أربع سنوات.



وقال غوارديولا للصحافيين الجمعة: "لا يمكنني إنكار الإحساس المميز الذي ينتابني بسبب العودة لبرشلونة. نشأت هناك ولعبت وأنا ابلغ من العمر 13 عاما لأصبح لاعب كرة قدم".



وأضاف: "أمضيت اغلب حياتي هناك. أعرف الناس والنادي ووسائل الإعلام وأغلب اللاعبين كما أنني أعرف الأحاسيس السائدة هناك".



ولعب غوارديولا أمام برشلونة من قبل وهو يأمل هذه المرة ان يكون حظ فريقه سيتي أفضل من بايرن ميونيخ الألماني الذي خسر 5-3 في مجموع مباراتيه أمام برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال موسم 2014-2015.



وأضاف: "حدث ذلك مع بايرن. انتابني إحساس رائع في المرة الأولى وجاءت المرة الثانية عادية ثم سارت الأمور على طبيعتها بعد ذلك".



وسيلعب سيتي مع سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي ومونشنجغلادباخ الذي أنهى في المركز الرابع في الدوري الألماني الموسم الماضي.



وقال غوارديولا: "يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا لنعبر دور المجموعات. أعرف برشلونة جيدا وكذلك الحال بالنسبة لبروسيا مونشنغلادباخ".



وأضاف: "املك الكثير من الاحترام لسيلتيك. إنهم يملكون الكثير من الخبرة على الصعيد الأوروبي".