كاسياس خارج قائمة منتخب إسبانيا

خلت قائمة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي أعلنها المدير الفني خولن لوبيتيغي، الجمعة، من اسم الحارس المخضرم ايكر كاسياس، للمباراتين الودية أمام بلجيكا والرسمية بمواجهة ليشتنشتاين ضمن تصفيات كأس العالم 2018 المقررة نهائياتها في روسيا.

وذكر لوبيتيغي الذي عمل سابقا مع كاسياس في نادي بورتو البرتغالي، أنه اتخذ الوقت للتحدث مع الحارس، وقرر بالتالي ايلاء ديفيد دي خيا مهمة الزود عن عرين "لا روخا"، مثلما كانت الحال في نهائيات كاس اوروبا 2016 تحت اشراف المدرب السابق فيتشنتي دل بوسكي.

ويستهل لوبيتيغي مسيرته مدربا لمنتخب اسبانيا من بوابة ودية بلجيكا في 1 من أيلول/سبتمبر المقبل، قبل أن يستهل الاسبان حملتهم ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بمواجهة ليشتنشتاين في 5 منه لحساب المجموعة السابعة عن القارة الاوروبية.

وصرح لوبيتيغي إزاء قراره القاضي باستبعاد كاسياس عن قائمة منتخب اسبانيا قائلا "يعد كاسياس أيقونة للأمس واليوم، وآمل أن يبقى كذلك في المستقبل لما في ذلك من مصلحة لكرة القدم الاسبانية".

واستدعى لوبيتيغي الحارس المخضرم بيبي رينا (33 عاما) إلى قائمة لا روخا، واكد في الوقت عينه ان الباب يبقى مفتوحا امام كاسياس "لن نقفل الباب أمام عودة كاسياس. سنراقب مردوده عن كثب، لكننا قررنا عدم الزج باسمه ضمن القائمة".

وسبق لكاسياس أن دافع عن قميص منتخب بلاده اسبانيا في 167 مباراة دولية على امتداد 16 سنة، توج خلالها برفقة لا ورخا بلقب كاس اوروبا 2008 و2012، وكاس العالم 2010.