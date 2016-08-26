مدرب البرتغال يؤكد غياب رونالدو أمام سويسرا

بقي كريستيانو رونالدو خارج قائمة منتخب البرتغال الذي يتأهب لمواجهة جبل طارق وديا ونظيره السويسري ضمن تصفيات كأس العالم 2018 المقررة نهائياتها في روسيا، وفق ما ذكره مدرب السيليساو فرناندو سانتوس الجمعة.

وصرح سانتوس في مؤتمر صحافي إزاء حالة رونالدو الصحية "وردتني معلومات أن رونالدو ليس لائقا صحيا".

وأكد المدرب القدير، الذي منح البرتغال أول لقب قاري في تاريخها عقب ظفرها بكأس أوروبا 2016 على حساب فرنسا صاحبة الأرض 1-صفر بعد التمديد في نهائي مشهود احتضنه استاد دو فرانس في 10 يوليو الماضي، سعيه لارساء أقوى تشكيلة جلها من اللاعبين الذين سطروا نجاحا مبينا في نهائيات اليورو الاخيرة.

وأثار غياب رونالدو عن التشكيلة مخاوف عشاق البرتغال كون السيلياو مدعوا لخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه السويسري في 6 من سبتمبر المقبل في مستهل حملته ضمن تصفيات كاس العالم 2018.

ويتطلع رونالدو للعودة اقوى من ذي قبل وسط سعيه الحثيث للتعافي من إصابة المت به في نهائي كأس أوروبا 2016، حيث غادر أرض ستاد دو فرانس وسط الدموع في النهائي عقب تعرضه لالتواء في أربطة ركبته اليسرى، علما بانه استهل تدريباته بشكل خفيف مع ناديه الاسباني ريال مدريد.

واختير رونالدو الخميس أفضل لاعب في أورويا الموسم الفائت في استفتاء شاركت فيه الصحافة الاوروبية الرياضية.

وتنافس رونالدو مع زميله في ريال مدريد الويلزي غاريث بايل والفرنسي انطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد).

وجاء تتويج رونالدو بالجائزة المرموقة منطقيا بعد أن قاد ريال مدريد الى إحراز دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي ومنتخب بلاده إلى التتويج بكأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في يوليو الماضي.