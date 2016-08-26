مورينيو عن شفاينشتايغر: مشاركته مع يونايتد صعبة

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، إنه من غير المرجح مشاركة باستيان شفاينشتايغر مع الفريق هذا الموسم.

واستعان مورينيو بالوافدين الجديدين بول بوغبا وهنريخ مخيتاريان في خط الوسط وكذلك البلجيكي مروان فيلايني والاسباني اندير هيريرا ليتراجع ترتيب شفاينشتايغر بين لاعبي وسط الملعب.

ويتدرب شفاينشتايغر (32 عاما) - الذي أعلن اعتزاله دوليا الشهر الماضي - حاليا مع الفريق الاحتياطي بالنادي، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي اليوم عن إمكانية مشاركة شفاينشتايغر: "من الصعب حدوث ذلك. لم أقل إنه مستحيل لكنه صعب للغاية. لدينا خمسة لاعبين يتنافسون على مركزين. من الصعب جدا أن يحصل (شفاينشتايغر) على فرصة المشاركة".

واستغرب مورينيو من عدم محاولة بايرن ميونيخ استعادة شفاينشتايغر للنادي الذي لعب له 13 موسما قبل انضمامه لمانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وقال كارل هاينز رومنيجه رئيس بايرن إن اللاعبين سيفكرون طويلا وبعمق قبل الانضمام إلى يونايتد عقب المعاملة التي يلقاها شفاينشتايغر من مورينيو.

وأضاف المدرب البرتغالي: "اعتقدت عندما قرأت بعض التصريحات لمسؤولين في بايرن ميونيخ انهم سيهرعون إلى يونايتد لاستعادته (شفاينشتايغر) لكن لم يحدث ذلك.

"أنا بالفعل استغرب من عدم حضور كارل هاينز رومنيجه إلى هنا لاستعادته".

وسيلتقي بطل أوروبا ثلاث مرات - والذي أوقعته قرعة الدوري الأوروبي في مجموعة صعبة إلى جوار فناربخشه التركي وفينوورد الهولندي وزوريا لوهانسك الأوكراني - خارج أرضه مع هال سيتي في الجولة الثالثة للدوري غدا السبت.