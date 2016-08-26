"قيم" فيفا تطالب بإيقاف المهندي 30 شهرا

طلبت لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة، بإيقاف القطري سعود المهندي لمدة سنتين ونصف السنة، بسبب رفضه التعاون مع التحقيقات.

ويشغل المهندي منصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، وهو مرشح ايضا لعضوية المجلس التنفيذي للفيفا عن قارة اسيا، بعد زيادة عدد اعضائه.

وتجري الانتخابات في الجمعية العمومية للفيفا بالعاصمة الهندية في 27 سبتمبر المقبل.

ولم تكشف لجنة الأخلاق أي تفاصيل حول طلب ايقاف المهندي، لكنها اشارت الى أن الأمر لا علاقة له بحصول قطر على استضافة مونديال 2022.

وجاء في بيان للجنة: "إن التحقيق مع السيد المهندي يتعلق بعدم تعاونه بشكل صحيح وتقديمه المعلومات الصحيحة إلى غرفة التحقيق".

وتابعت بأن هذا الاجراء كان "في اطار تحقيق آخر لا علاقة له بمنح كأس العالم 2022".

وستتخذ غرفة التحقيق في اللجنة قرارا بشأن توصية المحققين فيها.