بليغريني يتولى تدريب هيبي فورتشون الصيني

قالت وسائل إعلام بريطانية وصينية، السبت، إن نادي هيبي تشاينا فورشون المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، عين المدرب التشيلي المخضرم مانويل بليغريني مدربا جديدا له.

وكان بليغريني قاد فريقه السابق مانشستر سيتي الانجليزي للصعود وللمرة الأولى إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكنه أعلن في فبراير الماضي انه سيغادر النادي في 30 يونيو.

وبعد ذلك مباشرة أعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع الاسباني بيب غوارديولا ليتولى المهمة لخلفا لبليغريني.

وكان بليغريني (62 عاما) فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي إضافة إلى لقبين في كأس الرابطة المحلية بعد توليه تدريبه في 2013.

ويحتل هيبي حاليا المركز الخامس بين فرق الدوري الصيني الممتاز.

واجتذب الدوري الصيني الممتاز عددا من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب مثل السويدي سفين جوران اريكسون مدرب منتخب انجلترا السابق والمرتبط حاليا بشنغهاي سيبج والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري مدرب قوانغتشو ايفرجراند الحالي.