تشيلسي يعتلي القمة.. وتعادل توتنهام وليفربول

أعتلى تشيلسي صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم إثر فوزه الصريح على ضيفه بيرنلي الوافد الجديد 3-صفر اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثالثة.

وسارع تشلسي إلى خطف الأسبقية عبر نجمه البلجيكي ايدن هازار الذي سدد كرة متقنة من خارج المنطقة تهادت داخل شباك الزوار (9).

وعاد هازارد إلى الواجهة حينما سدد كرة خطيرة انقذت من على فم المرمى (15) قبل أن يسدد المدافع الدولي غاري كايهيل كرة قوية ابعدها مدافعو بيرنلي إلى ركنية (17).

ومرر البرازيلي أوسكار كرة عرضية إلى زميله الاسباني دييغو كوستا سددها بين أحضان حارس بيرنلي طوم هيتون (37) قبل ان يعزز البرازيلي ويليان تقدم تشلسي بتسديدة زاحفة انتهت داخل شباك بيرنلي (42).

وتسيد أصحاب الدار اللقاء في الشوط الثاني، وأضافوا الهدف الثالث عبر النيجيري فيكتور موزس (90).

وارتفع رصيد تشلسي الى 9 نقاط.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث تواليا اثر تخطيه عقبه مضيفه هال سيتي 1-صفر بصعوبة بالغة.

وكاد فريق "الشياطين الحمر" يفتتح التسجيل لكن رأسية السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ضلت طريقها الى شباك هال (10)، بينما فطن مدافعو الاخير لمحاولة واين روني البالغة الخطورة (38).

وسدد الاسباني خوان ماتا كرة رأسية تهادت بين يدي الحارس السويسري ايلدين ياكوبوفيتش (44)، فيما حملت الدقيقة التالية فرصة جديدة ليونايتد عبر ابراهيموفيتش الذي تلقف كرة امامية إثر ركلة حرة واطاح بها جانبا والمرمى مشرع أمامه.

وجرب الفرنسي بول بوغبا -أغلى لاعب في العالم- حظه من مسافة بعيدة لكن كرته علت العارضة (65) سدد بعدها واين روني كرة مميزة (74).

وكاد هال يخطف التقدم خلافا لمجريات اللعب عبر طوم هادلستون الذي سدد كرة بعيدة ارتطمت بالمدافعين وكادت تغالط الحارس الاسباني دافيد دي خيا (76).

ودفع مورينيو باليافع ماركوس راشفورد الذي باغت دفاعات هال بتسجيله هدف الفوز الغالي اثر عرضية من روني (90+3).



- هال على وشك البيع لصينيين -

أكد نائب رئيس هال المصري ايهاب علام قبل انطلاق المباراة أن عملية بيع النادي بلغت مراحل مهمة قائلا "بلغت عملية بيع النادي مراحل متقدمة جدا. أرسينا اتفاقا، والخطوات تسير بشكل جيد".

وذكرت وسائل اعلام انكليزية أن الصيني يونجي داي وشقيقته تشين لي داي هما المعنيان بكلام علام الذي اشترى وعائلته نادي هال منذ 6 سنوات.

وحصد ليستر سيتي حامل اللقب باكورة انتصاراته هذا الموسم اثر تخطيه عقبة ضيفه سوانسي سيتي 2-1 على ملعب كينغز باور ستاديوم.

وانتهت مباراة القمة بين توتنهام وضيفه ليفربول بتعادل منطقي 1-1.

وارسى لاعبو ليفربول خطرا داهما منذ البداية إذ سدد البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة تصدى لها حارس توتنهام الهولندي ميشال فورم باقتدار (5)، وسدد السنغالي ساديو مانيه كرة قوية ارتدت من مدافعي توتنهام الذين انقذوا مرماهم من هدف محقق (14).

وعاد كوتينيو إلى الواجهة حين سدد كرة انقذها فورم حارما الضيوف هدفا اكيدا (26)، واثمر ضغط رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ركلة جزاء إثر تعرض البرازيلي روبرتو فيرمينو للمخاشنة داخل المنطقة المحرمة من المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد ترجمها جيمس ميلنر بنجاح (43).

وتابع الزوار بالزخم عينه في الشوط الثاني، حيث تصدت عارضة توتنهام لكرة راسية خطيرة للكاميروني جويل ماتيب (53)، وألغى الحكم المساعد هدفا لمانيه بداعي التسلل (56) وسط سطوة لاعبي ليفربول على الاجواء في وايت هارت لاين.

واهدر الدنماركي كريستيان ايريكسن فرصة معادلة الكفة لتوتنهام حين اطاح بالكرة فوق مرمى البلجيكي سيمون مينيوليه (62) الذي تعملق في الذود عن مرماه بتصديه لرأسية ألدرفيريلد البالغة الخطورة (64).

وحملت الدقيقة 72 الخبر اليقين لاصحاب الدار، إذ مرر اريك داير كرة عرضية تهادت أمام المدافع داني روز الذي اسكنها شباك مينيوليه مانحا توتنهام التعادل 1-1.

وسدد ألدرفيريلد كرة راسية اثر ركنية علت عارضة ليفربول (85)، ورد الضيف يتسديدة خطيرة للهولندي جورجينيو فينالدوم كادت تغالط مواطنه فورم الذي أنقذ مرماه من هدف محقق (90).

ويدين ليستر بفوزه إلى هدافه جيمي فادري (32) وقائده المدافع الجامايكي ويس مورغان (53)، بينما سجل الهولندي ليروي فير هدف سوانسي الوحيد (81).

وسبق لليستر أن سقط 1-2 ضد هال ستي وتعادل صفر-صفر في مباراة قمة أمام ارسنال في أول مرحلتين.

بدوره، حقق ارسنال فوزه الأول من بوابة مضيفه واتفورد 3-1 بفضل الاسباني سانتي كازورلا (17 من علامة الجزاء)، والتشيلي الكسيس سانشيز (40)، والألماني مسعود اوزيل (45)، فيما حمل هدف واتفورد الوحيد توقيع الارجنتيني روبرتو بيريرا (57).

وتعادل ساوثمبتون 1-1 مع ضيفه بورنموث الذي تقدم في النتيجة بفضل النرويجي جوشوا كينغ (11) قبل أن يمنح سكوت دان (90) ابناء العاصمة الانكليزية تعادلا ثمينا وباكورة نقاطهم.

وتخطى ايفرتون عقبة ضيفه ستوك 1-صفر بعدما ارتطمت ركلة الجزاء التي سددها لايتون باينز بالقائم وعادت إلى حارس ستوك الايرلندي شاي غيفن اسكنها الاخير شباك فريقه بالخطا (50).

وتعادل سندرلاند مع مضيفه ساوثمبتون 1-1.

تقدم رجال الاسكتلندي ديفيد مويز بفضل جيرماين ديفو (80 من علامة الجزاء) قبل أن يدرك جاي رودريغيز التعادل لساوثمبتون (85).

وتختتم المرحلة غدا الاحد بلقاءي وست بروميتش ألبيون مع ميدلزبره، ومانشستر سيتي مع وست هام.



