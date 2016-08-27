دورتموند يحقق فوزه الأول بصعوبة

استهل بوروسيا دورتموند وصيف البطل مشواره في الموسم الجديد بفوز صعب على ضيفه ماينتس 2-1 السبت في المرحلة الاولى من الدوري الالماني لكرة القدم.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، كانت المحاولة الاولى وفي الدقيقة الاولى لماينتس عبر التركي يونس ملي اثر تمريرة من النمساوي كريم اونيسيوو لم تكتمل، رد عليها الهداف الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ بتسديدة يسارية اثر تمريرة من اندريه شورله تحولت الى ركنية نفذها الاخير وتابعها الاول برأسه مفتتحا رصيده من الاهداف لهذا الموسم (17).

وفي الشوط الثاني، وبعد عدة محاولات للاسباني مارك بارترا القادم من برشلونة (57) وسيباستيان روده (59 و66) وشورله (75)، اثمر الضغط من جانب دورتموند ركلة جزاء اثر مخاشنة من كريم اونيسيوو ضد شورله نفذها اوباميانغ بنجاح هدفا ثانيا (89).

لكن صاحب الارض لم يهنأ طويلا، ورد ماينتس على الفور بهدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عبر البديل الياباني يوشينوري موتو (90+2).

وعلى ملعب بوروسيا بارك، حسم بوروسيا مونشنغلادباخ رابع الموسم الماضي القمة مع ضيفه باير ليفركوزن الثالث 2-1.

وتقدم صاحب الارض بواسطة اندريه هان بعد ان وصلته كرة من ركلة حرة تابعها قوية بيمناه في اسفل الزاوية اليسرى (45+1).

وعاد باير ليفركوزن بعد تمريرة رأسية من كريم بلعربي الى الفنلندي جويل بوهيانبالو تابعها براسه ايضا في شباك بان سومر (80).

لكن لارس شتيندل سجل هدف الاطمئنان والفوز للفريق المحلي اثر عرضية من البلجيكي ثورغان هازار اكملها بيمناه في شباك بيرند لينو (85).

وعلى ملعب كومرتس بنك، اسقط اينتراخت فرانكفورت ضيفه شالكه خامس الموسم الماضي بهدف وحيد كان كافيا لتشغيل عداد نقاطه.

وفاجأ اينتراخت ضيفه بهدف السبق عندما تلقى الكسندر ماير كرة من المجري شابلوكش هوشتي داخل المنطقة تابعها بيسراه الى الزاوية اليسرى (13).

وفي الشوط الثاني، حافظ اينتراخت على تقدمه وبالتالي على فوزه والنقاط الثلاث.

وعلى ملعب ايمبولس ارينا، سقط اوغسبورغ امام ضيفه فولفسبورغ صفر-2.

ووضع دانيال ديدافي هامبورغ في المقدمة بعدما استغل تمريرة من الهولندي باش دوست وتابع الكرة في اعلى الزاوية على يمين الحارس مارفين هيتس (35).

وانتظر فولفسبورغ وصيف بطل الموسم قبل الماضي حتى الدقيقة قبل الاخيرة للهروب من هوس التعادل وتعزيز تقدمه وبالتالي تأكيد فوزه بالهدف الثاني من ركلة حرة نفذها بنجاح المدافع الدولي السويسري ريكاردو رودريغيز (89).

واعرب صانع الهدف الاول الهولندي دوست عن امله في الانتقال باسرع وقت ممكن الى سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو.

وبات دوست قلقا على موقعه في التشكيلة الاساسية بعد ضم ماريو غوميز صاحب اكبر عدد من الاهداف في السنوات العشر الاخيرة (132 هدفا في 197 مباراة) منذ ان كان في صفوف بايرن ميونيخ في موسم 2006-2007.

ولم يلعب غوميز اليوم كونه لا يزال يتعافى من اصابة في ربلة الساق.

وعلى ملعب ايمتك ارينا، فرط هامبورغ بفوز كان في متناوله على ضيفه اينغلوشتات، واكتفى بالتعادل معه 1-1.

وتلقى الاميركي بوبي وود كرة طويلة ارسلها الحارس رينه ادلر وسار بها حتى دخل المنطقة واطلقها قوية لا ترد في اسفل الزاوية اليسرى (30) مانحا التقدم لهامبورغ.

وفي الشوط الثاني، لم يحافظ على تقدمه واهتزت شباكه في الدقائق الاخيرة عندما اكمل البديل لوكاس هينترسير كرة من نحو 6 امتار في شباك ادلر (79).

وعلى ملعب راين اينرجي، فاز كولن على ضيفه دارمشتات 2-صفر.

وافتتح صاحب الارض التسجيل في وقت مبكر عندما وصلت الكرة الى مارسيل ريسه داخل المنطقة تابعها بيمناه في اسفل الزاوية اليسرى (11) بعد دقيقتين من قذيفة اطلقها من نحو 35 مترا وابطل مفعولها الحارس ميكايل ايسر.

وفي الشوط الثاني، عزز الفرنسي انطوني موديست تقدم اصحاب الدار بالهدف الثاني بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من اللاتفي ارتيومس رودنفس تابعها من زاوية ضيقة بيسراه الى اسفل الزاوية اليسرى (61).

ويلعب لاحقا اليوم بوروسيا مونشنغلاباخ مع باير ليفركوزن، وتختتم المرحلة غدا فيلتقي هرتا برلين مع فرايبورغ العائد بعد غياب، وهوفنهايم مع لايبزيغ الصاعد حديثا.



- تحت المجهر -

وكان بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الماضية وجه رسالة شديدة اللهجة الى جميع منافسيه بفوزه العريض على ضيفه فيردر بريمن 6-صفر أمس الجمعة في افتتاح البطولة.

ولم يطل رد فعل مدرب فيردر بريمن، الاوكراني فيكتور سكريبنيك، على الخسارة الثقيلة اكثر من 24 ساعة حيث ابدى قلقه الشديد من ان يكون اول ضحايا البطولة الالمانية.

وقال سكريبنيك: "انا الان اضع قدما في الفلاحة واخرى في البور. اعرف جيدا اني اصبحت تحت المجهر".

وتأتي خسارة فيردر بريمن بعد اسبوع على خروجه من الدور الاول لمسابقة كأس المانيا بسقوطه امام سبورتفرونده لوته من الدرجة الثالثة 1-2.