فيراتي يعود إلى قائمة المنتخب الإيطالي

عاد لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي، ماركو فيراتي، إلى تشكيلة منتخب إيطاليا لكرة القدم التي أعلنها، السبت، المدرب الجديد جامبييرو فنتورا للقاء فرنسا وديا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا.

وتلتقي ايطاليا مع فرنسا وديا في الاول من سبتمبر، ثم مع اسرائيل في الجولة الأولى من تصفيات المونديال في الخامس منه في حيفا.

وابتعد فيراتي لفترة بسبب الاصابة في الفخذ ولم يشارك في كأس اوروبا الاخيرة التي وصلت فيها ايطاليا الى ربع النهائي قبل ان تخسر امام المانيا بركلات الترجيج 5-6 بعد تعادلهما 1-1.

واعتمد فنتورا على معظم العناصر التي كان سلفه انطونيو كونتي اختارها للبطولة الاوروبية، مع بعض التعديلات كاستبعاد حارس سان جرمان سلفاتوري سيريغو واستدعاء حارس ميلان جانلويجي دوناروما بدلا منه، لكن مع الابقاء على المخضرم جانلويجي بوفون حارسا اساسيا.

وانتقل كونتي للاشراف على تشلسي الانجليزي.

وفي الاجمال، استدعى فنتورا 15 لاعبا شاركوا في كأس اوروبا منهم ثلاثي دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي واندريا بارزالي وجورجو كييليني.

وهنا اللاعبون:

- للمرمى: جانلويجي بوفون (يوفنتوس) وفيديريكو ماركيتي (لاتسيو) وجانلويجي دوناروما (ميلان)

- للدفاع: ليوناردو بونوتشي واندريا بارزالي وجورجو كييليني ودانييلي روجاني (يوفنتوس) وانجلو اوغبونا (وست هام الانكليزي) ودافيدي استوري (فيورنتينا) ولوكا انطونيلي وماتيا دي تشيليو واليسيو رومانيولي (ميلان)

- للوسط: فيدريكو برناردسكي (فيورنتينا) وانطونيو كاندريفا (انتر ميلان) وماركو بارولو (لاتسيو) ودانييلي دي روسي واليساندرو فلورنتسي (روما) وجياكومو بونافنتورا وريكاردو مونتوليفو (ميلان) وماركو فيراتي (سان جرمان)

- للهجوم: ايدر (انتر ميلان) وتشيرو ايموبيلي (لاتسيو) وغراتسيانو بيللي (شاندونغ ليونينغ الصيني) واندريا بيلوتي (تورينو) ومانولو غابياديني (نابولي) وليوناردو بافوليتي (جنوى)