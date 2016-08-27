لويس إنريكي: بيلباو اختبار صعب

يتوقع لويس إنريكي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مباراة صعبة أخرى عندما يلعب الفريق الكتالوني في ضيافة أتلتيك بيلباو على استاد سان ماميس غدا الأحد.

وعانى برشلونة قبل حسم فوزه 1-صفر على ملعب بيلباو في الموسم الماضي بفضل تسديدة قوية من لويس سواريز في الشوط الثاني بعدما أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء.

وخسر الفريق الكتالوني 4-صفر في سان ماميس في كأس السوبر الاسبانية وهي البطولة المحلية الوحيدة التي لم يتوج بها برشلونة في الموسم الماضي.

ورغم أن برشلونة فاز في أربع من ست مواجهات مع بيلباو في الموسم الماضي - ومن بينها مواجهتا دور الثمانية في بطولة كأس الملك إلى جانب مباراتي الدوري - إلا أن لويس إنريكي استعد لاختبار صعب اخر أمام فريق المدرب إرنستو بالبيردي.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي السبت: "إنها واحدة من المباريات الأكثر صعوبة التي يمكن أن تخوضها خارج ملعبك. واقع أن اتلتيك أمامه سوق محدودة يمكن الاختيار منها وكذلك وجود نفس المدرب يعني أن المباراة ستكون صعبة كما هي دائما".

"متحمسون للعب في سان ماميس وهو ملعب نعشقه وسط أجواء قليلا ما نجدها في ملاعب أخرى في الدوري. سنركز على المشاكل التي سيسببها لنا بالبيردي مثل الضغط علينا حينما نملك الكرة وصنع المشاكل لنا في الهجمات المرتدة".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق الأهداف بعدما اكتسح ضيفه ريال بيتيس 6-2 في مباراة الفريقين الأولى بالمسابقة وسيحصل على دفعة معنوية بعودة خافيير ماسكيرانو والحارس مارك أندريه تير شتيجن من الإصابة.

ويستمر غياب نيمار عن الفريق بعد منحه فترة راحة إضافية بعد قيادته منتخب بلاده لحصد أول ذهبية في تاريخ البرازيل في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية.