خضيرة يمنح يوفنتوس الفوز على لاتسيو

حقق يوفنتوس بطل المواسم الخمسة الماضية فوزا بشق النفس على مضيفه لاتسيو 1-صفر السبت في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، كان التعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الأول مع تكافؤ شبه كامل بين الطرفين في السيطرة والفرص رغم ندرتها وحتى التحركات والمحاولات.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء رجال مكسيميليانو اليغري قليلا ونجح خضيرة كما في المرحلة الاولى في افتتاح التسجيل ليوفنتوس بعد ان تلقى كرة من الارجنتيني باولو ديبالا داخل المنطقة ارسلها بيمناه من الجهة اليسرى الى اقصى واسفل الزاوية اليمنى (66).

وكان خضيرة مفتاح فوز يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الأولى عندما سجل له الهدف الاول، وجاء الثاني بتوقيع الارجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل من نابولي.