أرسنال يضم موستافي ولوكاس بيريز

المصدر: لندن - د ب أ

أكد الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لنادي ارسنال الإنجليزي تعاقد فريقه مع الألماني شكوردان موستافي والأسباني لوكاس بيريز بعد اجتيازهما الفحوص الطبية.

وانضم موستافي لارسنال قادما من فالنسيا الأسباني مقابل نحو 40 مليون يورو فيما تردد أن ارسنال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد بيريز مع ديبورتيفو لاكورونا، والتي تبلغ 20 مليون يورو.

وقال فينجر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مساء السبت عقب الفوز على ملعب واتفورد 3 -1 "لقد تعاقدنا مع لاعبينا، موستافي وبيريز".

وأضاف "لقد عملنا بشكل شاق لاتمام الصفقتين، لا نخطط لضم أي لاعب أخر".

