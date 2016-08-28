أياكس يغسل أحزانه الأوروبية في شباك جو أهيد إيجلز

سجل نجم الوسط الهولندي الدولي دافي كلاسين هدفين ليقود أياكس إلى فوز ثمين 3 - صفر على مضيفه جو أهيد إيجلز فيما سقط آيندهوفن في فخ التعادل السلبي مع ضيفه جرونينجن يوم الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل أدو دن هاج مع هيراكليس ألميلو 1-1.

واستعاد أياكس اتزانه سريعا بعد مباراتين متتاليتين بلا فوز وحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويتقدم إلى المركز الرابع فيما تجمد رصيد جو أهيد إيجلز عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وأحرز كلاسين هدفين لأياكس في الدقيقتين 24 و35 من ركلة جزاء وأضاف زميله نيمانيا جوديل الهدف الثالث في الدقيقة 62 .

وأهدر آيندهوفن أول نقطتين في رحلة الدفاع عن اللقب ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني فيما حصد جرونينجن النقطة الأولى له في المسابقة هذا الموسم حيث جاء التعادل اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية ليحتل الفريق المركز السابع عشر قبل الأخير في المسابقة.

وتعادل أدو دن هاج مع هيراكليس ألميلو بهدف سجله مايك هافينار في الدقيقة 28 مقابل هدف سجله روبن جوسينز في الدقيقة 19 ليرفع أدو دن هاج رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث مقابل خمس نقاط لهيراكليس ألميلو الذي اقتسم المركز التاسع مع نيميجن.

