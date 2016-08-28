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إنتر يدفع 40 مليون يورو لقاء خدمات جواو ماريو

المصدر: ميلان - د ب أ
جواو ماريو محتفلاً بهدف سابق
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أكد نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي انتقال لاعب وسطه الدولي جواو ماريو إلى انتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو بجانب خمسة ملايين مكافأت مشروطة.

واجتاز ماريو الكشف الطبي الذي خضع له في ميلانو وتوصل لاتفاق مع إدارة انتر حول البنود الشخصية للعقد.

وكان انتر ميلان يرغب في البداية في استعارة اللاعب مقابل عشرة ملايين يورو مع وجود بند يسمح له بشراءه بشكل نهائي في 2017 مقابل 35 مليون يورو.

ولكن وفقا للبيان الذي أصدره سبورتينج لشبونة "لقد توصلنا لاتفاق مع انتر ميلان من أجل انتقال اللاعب جواو ماريو مقابل 45 مليون يورو بجانب خمسة ملايين يورو مكافأت مشروطة".

وأضاف البيان "النادي يتمنى لجواو ماريو السعادة على المستويين الشخصي والاحترافي".

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#جواو ماريو, #البرتغال, #إنتر

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