المغربي الزهر يقود لاس بالماس إلى اكتساح غرناطة

المصدر: مدريد - د ب أ

حقق فريق لاس بالماس انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الأسباني لكرة القدم بتغلبه على ضيفه غرناطه 5 - 1 الأحد في الجولة الثانية من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل ديبورتيفو ألافيس مع سبورتنج خيخون سلبيا.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى ست نقاط فيما توقف رصيد غرناطه عند نقطة واحدة.

وسجل أهداف لاس بالماس نبيل الزهر (هدفين) في الدقيقتين 23 و69 وكيفين برينس بواتينج وجيرونيمو فيجيروا كابريرا في الدقيقتين 51 و73 وسيرجيو إزيكييل أراوخو في الدقيقة 86 ، فيما سجل هدف غرناطة جيرمي بوجا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي المباراة الثانية فشل فريقا ديبورتيفو ألافيس وسبورتنج خيخون في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيا وليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ألافيس رصيده إلى نقطتين فيما رفع سبورتنج خيخون رصيده إلى أربع نقاط.