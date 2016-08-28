زيدان: رودريغيز لن يغادر أسوار ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني بقاء الكولومبي خاميس رودريغيز داخل أروقة النادي الملكي، رغم تزايد شائعات رحيله خصوصاً بعدما تولى أسطورة ريال مدريد السابق مهمة تدريب الفريق.

وسرت شائعات مفادها قرب رحيل رودريغيز عن سانتياغو برنابيو نتيجة ملازمته مقاعد البدلاء، وقد شارك لاعب الوسط الكولومبي بديلا خلال الفوز الشاق 2-1 أمام ضيفهم سيلتا فيغو ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وذكر زيدان في مؤتمر صحافي تلى المواجهة امام فيغو "رايت خاميس بحالة جيدة. ليس سهلا أن ياتي اللاعب من مقاعد البدلاء ويحدث فارقا. لاحت له فرصة للتسجيل. ومثلما ذكرتم، سيبقى هنا".

وولج رودريغيز (25 عاما) أسوار ريال مدريد قادما من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو غداة انتهاء كاس العالم عام 2014، والتي توج هدافا لها بـ6 اهداف، لكنه فقد مركزه الاساسي عقب تعيين زيدان مدربا للنادي الملكي في يناير الماضي خلفا للاسباني رافايل بينيتيز المقال من منصبه بسبب تردي النتائج.

وعمد المدير الفني الفرنسي إلى الدفع باليافع الاسباني ماركو اسونسيو (20 ربيعا) ضمن التشكيلة الاساسية في المرحلتين الأوليين من عمر الدوري الاسباني، على حساب رودريغيز مما اثار تكهنات حيال رغبة حامل جائزة الحذاء الذهبي في مونديال 2014 بمغادرة ريال مدريد.

