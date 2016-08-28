مباراة ويست بروميتش وميدلزبره تنتهي سلبية

المصدر: لندن - د ب أ

سقط ويست بروميتش ألبيون في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ميدلزبره يوم الأحد في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفشل بروميتش ألبيون في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط فقط ويتقدم للمركز العاشر فيما رفع ميدلزبره رصيده إلى خمس نقاط وتقدم لمشاركة توتنهام في المركز السادس بجدول المسابقة.

وحافظ ميدلزبره ، العائد لدوري الدرجة الممتازة للمرة الأولى منذ موسم 2008 - 2009 ، على سجله خاليا من الهزائم في الموسم الحالي حتى الآن.

وعانى كل من الفريقين في صناعة الفرص أمام مرمى الآخر ليقتصر تسديد كل منهما على المرمى على تسديدتين فحسب.

وقال إيتور كارانكا المدير الفني ميدلزبره ، إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ، : "كانت مباراة صعبة لكل من الفريقين. ولكن حصد نقطة كان أمرا في غاية الأهمية لأن كل المباريات في الدوري الإنجليزي قوية.. ارتفاع رصيدنا لخمس نقاط في جدول المسابقة أمر جيد".

وأوضح : "ربما لم نقدم اليوم أفضل أداء لدينا ولكن الروح كانت موجودة. هذا أمر مهم".

وشهد الشوط الثاني ضياع أفضل فرصة لويست بروميتش ألبيون اثر ضربة ركنية قابلها كريج داوسون بضربة رأس ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى فيما كانت أفضل فرصة ميدلزبره عندما سدد كريستيان ستواني الكرة من زاوية صعبة ولكنها ذهبت في متناول الحارس.

وقال توني بوليس المدير الفني لويست بروميتش ألبيون : "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد بالفعل في أول 25 دقيقة من المباراة. لم نسجل هدفا ثم أفلتت منا السيطرة على المباراة".

