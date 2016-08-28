ويستهام يستعير الدولي زازا من يوفنتوس الإيطالي

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي يوم الأحد رسميا عبر موقعه الالكتروني عن تعاقده مع سيموني زازا مهاجم يوفنتوس على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل خمسة ملايين يورو.

ويتضمن العقد إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو. بجانب ثلاثة ملايين يورو أخر تدفع في حال شارك زازا في عدد محدد من المباريات.

وقال زازا "أريد أن أبدأ تجربة جديدة، أشعر بانه الخيار المناسب بالنسبة لي".

وأضاف "أريد أن أصبح لاعبا أفضل وأعرف ما بإمكاني فعله في ويستهام".

وانتقل زازا في 2013 من يوفنتوس إلى ساسولو مقابل عشرة ملايين يورو وبعدها بعامين فقط عاد ليوفنتوس.

وسجل زازا هدفا وحيدا خلال 14 مباراة مع المنتخب الإيطالي وساهم في وصول بلاده لدور الثمانية ليورو 2016 لكنه أهدر ركلة جزاء في المباراة أمام ألمانيا.

وأحرز زازا ثمانية أهداف وصنع هدفين خلال 24 مباراة شارك فيها مع يوفنتوس الموسم الماضي، أغلبها من على مقاعد البدلاء.

وبات زازا الصفقة رقم 11 لويستهام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو ما كبد خزينة النادي نحو 60 مليون يورو.

