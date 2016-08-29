أرتورو فيدال: تشيلي أقوى منتخب في العالم

أكد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال أن منتخب بلاده هو الأقوى على مستوى العالم، وأنه يأمل في أن يثبت هذا الأمر خلال مباراتي الفريق القادمتين أمام باراجواي وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال فيدال لدى وصوله إلى العاصمة التشيلية سانتياجو للانضمام لصفوف منتخب بلاده: "نحن المنتخب الأقوى على مستوى العالم ونأمل خلال هاتين المباراتين وفي جميع المباريات، التي سنخوضها، أن نثبت هذا من البداية وحتى النهاية".

ويخوض منتخب تشيلي أولى مبارياته، بعد فوزه بلقب بطولة كوبا أمريكا (المئوية) الأخيرة، أمام باراجواي في أسونسيون في أول سبتمبر المقبل، ثم يستضيف بوليفيا على ملعبه (مونومينتال) في السادس من نفس الشهر.

وحصد المنتخب التشيلي، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي لقب بطولة كوبا أمريكا، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي.

وقبل ذلك بعام واحد، نجح نفس الفريق، ولكن بقيادة الأرجنتيني الآخر خورخي سامباولي، في الفوز بالنسخة الـ 44 من البطولة، والتي أقيمت في تشيلي.

وقال فيدال، أحد العناصر الرئيسية في منتخب تشيلي: "جئت مفعما بالكثير من الثقة والأمل في حصد النقاط الست لنقترب أكثر نحو التأهل".

وتحمل تشيلي في جعبتها 10 نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب الكولومبي، وتأتي خلف منتخبات أوروجواي والإكوادور (13 نقطة) والأرجنتين (11 نقطة) في الترتيب العام لتصفيات المونديال في القارة الأمريكية الجنوبية.

وتأتي البرازيل وباراجواي (تسع نقاط) في مرتبة لاحقة، تليهما بيرو (أربع نقاط) ثم بوليفيا (ثلاث نقاط) وفنزويلا (نقطة واحدة).

