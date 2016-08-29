إيفانوفيتش: هازارد قادر على حسم الدوري الإنجليزي

قال برانيسلاف إيفانوفيتش، لاعب تشيلسي الإنجليزي أن زميله ونجم الفريق، البلجيكي ايدن هازارد، قادر على حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح الفريق اللندني.

وبعد أن عاني من تراجع على المستوى الفني خلال العام المنصرم، دشن هازارد مشواره في الموسم الحالي من المسابقة الإنجليزية بظهور مميز، حيث سجل هدفين في المباريات الثلاث الأولى لتشيلسي في البطولة، ليقود فريق المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي لتحقيق العلامة الكاملة وحصد النقاط التسع.

ويرى إيفانوفيتش أن النجم البلجيكي قادر على إحداث الفارق في سباق الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، إذا ما حافظ على مستواه الفني الحالي.

وقال إيفانوفيتش: "ايدن هازارد بالنسبة للكثيرين أحد أفضل اللاعبين في العالم وخاصة عندما يقدم هذا الأداء، في رأيي هو اللاعب القادر على حسم اللقب وحسم كل مباراة نلعبها".

وأضاف: "الجميع يرغب في أن يستمر في استعادة مستواه، الذي كان عليه قبل عامين، فذلك يساعدنا على القيام بأشياء رائعة".

وقاد هازارد تشيلسي في موسم 2015/2014 للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل 14 هدفا وصنع تسعة أهداف أخرى.