الإصابة تهدد مشاركة ميسي في أول مباراة تحت إدارة باوزا

تحوم الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في المباراتين أمام أوروجواي وفنزويلا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 ،التي سوف تقام بروسيا، بعد تأكيد فريقه برشلونة إصابته في أوتار الساق.

وقال بيان اصدره نادي برشلونة اليوم الاثنين ان الفحوص الطبية التي خضع لها ميسي يوم الاثنين كشفت عن إصابته في أوتار السائق اليسرى، لكنه سيسافر إلى الأرجنتين من أجل الخضوع لمزيد من الكشوفات الطبية.

وكان ميسي الذي شارك في فوز برشلونة على اتلتيك بلباو 1-0 الأحد، قد اعتزل اللعب الدولي بعد خسارة منتخب التانجو امام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا، لكنه عد عن قراره مؤخرا.

وكان من المتوقع أن يشارك ميسي أمام اوروجواي يوم السبت ثم أمام فنزويلا في السادس من سبتمبر المقبل.

وأوضح برشلونة في بيانه "مشاركة ميسي في هاتين المباراتين يعتمد على قدرته على التعافي".

