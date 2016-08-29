باكو الكاسير يصل برشلونة قبل التوقيع الرسمي

وصل المهاجم الاسباني الدولي باكو الكاسير لاعب فالنسيا إلى نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم للخضوع لفحص طبي اليوم الاثنين تمهيدا لانضمامه للنادي الكاتالوني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 30 مليون يورو.



واستبعد الكاسير من تشكيلة فالنسيا التي خسرت 1-صفر أمام ايبار يوم السبت وقال عنه المدرب باكو ايستران وقتها "إنه ليس في وضع يمكنه من اللعب بصورة طيبة اليوم."



وتقول صحيفة الموندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة إن الكاسير سيرتبط ببطل اسبانيا بعقد لمدة خمسة أعوام يوم الاثنين ثم ينضم مباشرة بعد ذلك إلى منتخب اسبانيا في معسكره التدريبي في لاس روثاس في مدريد.



وتقول الصحيفة أيضا إن الكاسير سيقدم رسميا للجمهور ووسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بعد عودته لبرشلونة بعد انتهاء مباراة اسبانيا الأولى في تصفيات كأس العالم في مواجهة ليختنشتاين في الخامس في سبتمبر المقبل.



وتدرج الكاسير الذي سيكمل عامه 23 غدا الثلاثاء في صفوف ناشئي فالنسيا وشارك مع الفريق للمرة الأولى في 2010 رغم أنه أمضي مو 2012-2013 معارا إلى خيتافي.



وأحرز الكاسير 25 هدفا في الدوري الاسباني في 51 مشاركة أساسيا في أخر موسمين مع فريقه.