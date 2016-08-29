برافو يترك منتخب تشيلي لأسباب شخصية

المصدر: سانتياجو - د ب أ

خرج كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي من قائمة منتخب تشيلي في المباراتين المقبلتين بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 لأسباب شخصية.

وأصدر اتحاد الكرة التشيلي بيانا أكد خلاله أن قائد منتخب تشيلي برافو المنتقل من برشلونة الأسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الخميس الماضي لن ينضم للفريق في الفترة الحالية.

وأوضح البيان "كلاوديو برافو لن يشارك في هذه الجولة من المباريات لأسباب شخصية وعائلية".

ولن يشارك برافو في المباراة أمام باراجواي في الأول من سبتمبر المقبل وكذلك مباراة بوليفيا بعدها بأربعة أيام.

وكان برافو قاد منتخب تشيلي للفوز بلقب كوبا أمريكا في العام الحالي والعام الماضي.

ولم يشارك برافو مع مانشستر سيتي في المباراة التي فاز خلالها على ويستهام يونايتد 3-1 يوم الأحد.

