سندرلاند.. ملاذ جو هارت هرباً من جحيم غوارديولا

أفادت تقارير إعلامية يوم الاثنين بأن نادي سندرلاند الإنجليزي بات مهتما بالحصول على خدمات جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" التلفزيونية أن مستقبل هارت يبدو بعيدا عن ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي مع وصول الحارس التشيلي كلاوديو برافو من برشلونة، بالإضافة إلى الأفضلية التي يوليها مدرب الفريق الأسباني بيب غوارديولا للحارس ويلي كابايرو حتى الآن.

ويسعى ديفيد مويس، المدير الفني لسندرلاند، إلى ضم الحارس الدولي الإنجليزي، رغم أن جو هارت سيفقد فرصة المشاركة أوروبياً وتحديداً في دوري أبطال أوروبا.

