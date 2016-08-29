موستافي: أوزيل أقنعني بالانتقال إلى أرسنال

المصدر: برلين - د ب أ

قال المدافع الألماني الدولي شكودران موستافي إن الرغبة في المشاركة مجددا ببطولة دوري أبطال أوروبا كانت من بين الأسباب التي دفعته لترك فالنسيا الأسباني إلى أرسنال الإنجليزي.

وقال موستافي ، على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم بالانترنت ، : "أود المشاركة في دوري الأبطال مجددا مع لاعبين يمكنني التعلم منهم. نجوم أرسنال أنجزوا الكثير ويستطيعون تعليمي بعض الأشياء".

ولم يؤكد الناديان إتمام الصفقة حتى الآن ولكن الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قال في مطلع الأسبوع الحالي إن موستافي والمهاجم لوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو لاكورونا الأسباني على وشك التوقيع لأرسنال.

وانضم موستافي إلى معسكر المنتخب الألماني استعدادا للمباراة الودية الدولية المقررة الأربعاء أمام نظيره الفنلندي بمدينة مونشنجلادباخ الألمانية.

وأوضح موستافي إن وجود مسعود أوزيل زميله في المنتخب الألماني ضمن صفوف أرسنال أيضا كان من بين العوامل التي دفعته للموافقة على الانتقال لأرسنال.

وانتقل أوزيل إلى أرسنال في سبتمبر 2013 قادما من ريال مدريد الأسباني.

وقال موستافي : "اتصلت بمسعود. وأبلغني كيف تسير كل الأمور في أرسنال. كان أمرا إيجابيا تماما".

