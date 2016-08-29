موناكو يصدم باريس سان جيرمان ويهزمه بثلاثية

فاز فريق موناكو على ضيفه باريس سان جيرمان 3 - 1 اليوم الاحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز بوردو على نانت 1 - صفر وتعادل سانت اتيان مع تولوز سلبيا.

وسجل أهداف موناكو جواو موتينيو في الدقيقة 13 وفابيو هينريكي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسيرجي أوريه لاعب باريس سان جيرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80 ، فيما سجل هدف حفظ ماء وجه لباريس سان جيرمان إدينسون كافاني في الدقيقة 63.

ورفع موناكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني فيما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند ست نقاط في المركز الخامس.

واستعاد بوردو اتزانه في الدوري بفوز ثمين 1 - صفر على نانت. وقفز بوردو عدة مراكز في جدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نانت عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي ليتراجع إلى المركز السابع عشر.

وسجل الأوروجوياني دييجو رولان الهدف الوحيد لبوردو في الدقيقة 32 من المباراة.

وتعادل سانت اتيان مع تولوز سلبيا ليرفع سانت اتيان رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة فقط خلف تولوز.