رسميا.. الإسباني بيريز ينضم إلى صفوف أرسنال

قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء، إنه تعاقد مع المهاجم الإسباني لوكاس بيريز من ديبورتيفو لاكورونيا.

وسجل بيريز البالغ عمره 27 عاما 19 هدفا بجميع المسابقات الموسم الماضي الذي أنهاه ديبورتيفو في المركز 15 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعانى أرسنال من فترة انتقالات مخيبة للآمال إذ رفض المهاجم جيمي فاردي الانضمام للنادي اللندني واختار تمديد عقده مع ليستر سيتي بطل انجلترا. ورفض اولمبيك ليون عرض ارسنال لضم المهاجم الكسندر لاكازيت.

وقال النادي اللندني إن الصفقة رهن اكتمال اجراءات تنظيمية.