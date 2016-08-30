باوزا: المركز الثاني لا يعتبر فشلاً

قال ادجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن الناس في بلاده يعتبرون المركز الثاني فشلا، بينما لا يراه المدرب الجديد لمنتخب التانجو عقبة في طريقه.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في تصريحات لوسائل الإعلام: "نحن في الأرجنتين نرى المركز الثاني عملا فاشلا، ولكن هذا ليس سيئا لأنه دفعنا للفوز بأشياء".

وخسر المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات القليلة الماضية المباريات النهائية لمونديال البرازيل 2014 وكوبا أمريكا بنسختيها عامي 2015 و2016.

وتقدم خيرادو مارتينو، المدير الفني السابق للأرجنتين، باستقالته من منصبه عقب سقوط الفريق أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا (المئوية) الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ليحل باوزا بديلا له، والذي يستهل مشواره على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأرجنتيني الخميس بمواجهة أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتابع باوزا، قائلا: "ما سأسعى لإيجاده هو ما سعيت إلى البحث عنه في جميع الفرق، التي توليت مسؤوليتها، وهو التوازن، الأرجنتين ستهاجم عندما ستستحوذ على الكرة وعندما تفقدها سيكون عليها أن تدافع، هذا هو التوازن، فكرتي الرئيسية وما تعلمته على يد مدربين أخرين هو تحقيق التوازن للسيطرة على مجريات الأمور".

وكان باوزا قد سافر قبل بضعة أسابيع إلى مدينة برشلونة الأسبانية للاجتماع مع اللاعب ليونيل ميسي، الذي عدل عن قراره باعتزال اللعب الدولي، حيث من المقرر أن يشارك في مباراة الخميس.

واختتم المدرب الأرجنتيني حديثه، قائلا: "ما أكده لي ميسي خلال حديثنا معا أنه يصب تركيزه مع الفريق، لقد تحدثنا عن كوبا أمريكا والمونديال، ميسي بخير وسنعتني عليه".