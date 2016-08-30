رابطة الدوري الإيطالي تعتبر ساسولو خاسراً أمام بيسكارا

اعتبرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم فريق ساسولو خاسرا 3-0 خلال المباراة التي جمعته بضيفه بيسكارا أمس بعد إشراكه لاعبا غير مسجل .

وفاز ساسولو على بيسكارا 2-1 لكنه أشرك أنطونيو راجوسا، لاعب الوسك الذي اشتراه الاسبوع الماضي من تشيزينا، بعد مرور 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أنه لا يحق لساسولو إشراك اللاعب، بعدما فشل في التواصل عبر البريد الالكتروني المعتمد للإبلاغ عن تسجيل راجوسا في قائمته التي تضم 25 لاعبا، بحلول الموعد النهائي للتسجيل ظهر السبت ، وبالتالي تم معاقبته باعتباره خاسرا بثلاثة أهداف دون رد.

وأرجع ساسولو السبب فيما حدث إلى خطأ فني، مشيرا إلى أن يحقق في صحة الوثائق المقدمة قبل الاستئناف ضد الحكم.

وبات ساسولو يمتلك ثلاث نقاط فقط بعد فوزه في أول مباراتين في الموسم فيما ارتفع رصيد بيسكارا إلى أربع نقاط.

