رسمياً.. برشلونة يضم باكو ألكاسير

أنهى نادي برشلونة الأسباني صفقة ضم باكو الكاسير بنجاح مقابل 30 مليون يورو بعد أن توصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن مع ناديه القديم فالنسيا.

وقال النادي الكتالوني في بيان له: "باكو الكاسير صفقة برشلونة الجديدة، الذي أتم اليوم 23 عاما، ولاعب فالنسيا الحالي، وقع على عقد يمتد لخمس مواسم قادمة، برشلونة سيدفع 30 مليون يورو لفالنسيا".

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأسباني مع برشلونة 100 مليون يورو.

وأضاف برشلونة في بيانه أن الكاسير سوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور رسميا عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الأسباني في المباريات الدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه الكاسير صعوبات كبيرة لاثبات أحقيته في المشاركة في المباريات، بعد انضمامه للفريق حامل لقبي الدوري وكأس ملك أسبانيا، الذي يضم في خطه الهجومي لاعبين من العيار الثقيل مثل الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، بالإضافة إلى تألق اللاعب التركي أردا توران في المباريات الأخيرة.

وفي ظل غياب نيمار عن الفريق بعد مشاركته مؤخرا مع المنتخب البرازيلي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو "ريو 2016"، قام لويس انريكي، المدير الفني لبرشلونة، بوضع اللاعب التركي في مركز متقدم في الخط الهجومي، مما سمح له بالتألق بشكل أكبر وإظهار جميع مهاراته الفنية.

وتزامنا مع اتمام صفقة الكاسير، توصل برشلونة لاتفاق مع فالنسيا لحصول الأخير على خدمات اللاعب منير الحدادي على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يسمح له بشرائه نهائيا مقابل 12 مليون يورو.

وقال الكاسير في تصريحات لوسائل الإعلام الموالية للنادي الكتالوني أنه يشعر بالسعادة ببدء مرحلة احترافية جديدة في فريق مثل برشلونة، مؤكدا أنه سيعمل بشكل جدي واحترافي.

وأضاف: "آمل في أن يحالفني الحظ، أرغب في بذل كل ما لدي لتحقيق شيء جميل مع برشلونة".

وخاض الكاسير 146 مباراة خلال فترة تواجده بين صفوف فالنسيا والموسم الذي قضاه مع خيتافي.

ولعب الكاسير في الموسم الماضي 46 لقاء، 31 منهم ضمن التشكيلة الأساسية، وسجل 15 هدفا، كما لعب 13 مباراة مع المنتخب الأسباني وأحرز سبعة أهداف.

ويعتبر المهاجم الأسباني سادس الصفقات الجديدة لبرشلونة هذا الموسم بعد انضمام الأسباني دينيس سواريز، والفرنسيان صامويل أومتيتي ولوكاس ديني والبرتغالي اندريه جوميش والحارس الهولندي جاسبر سيليسين.