روني سيسدل الستار على مسيرته الدولية بعد كأس العالم

قال واين روني الثلاثاء إنه سينهي مشواره الدولي مع منتخب انجلترا بعد كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، عقب مشوار طويل مع المنتخب الإنجليزي امتد 12 عاماً.



وجاء اعلان المهاجم البالغ عمره 30 عاما في مؤتمر صحفي قبل لقاء انجلترا مع سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم يوم الأحد القادم حيث سيشارك في مباراته الدولية 116 وهو رقم قياسي انجليزي للاعب في غير مركز حراسة المرمى متفوقا على ديفيد بيكام.



وقال روني الذي سيحتفظ بشارة قيادة منتخب انجلترا "أشعر بأنه عندما يأتي كأس العالم في روسيا سيكون الوقت حان لوداع كرة القدم الدولية.. اتخذت قراري."



وأضاف "روسيا ستكون اخر فرصة لكي أفعل شيئا مع انجلترا لذا سأحاول الاستمتاع خلال العامين القادمين وأتمنى أن أنهي مشواري مع انجلترا بشكل جيد."



وروني هو هداف منتخب انجلترا عبر العصور برصيد 53 هدفا وعزز وضعه كواحد من أبرز لاعبي بلاده منذ بدأ اللعب على المستوى الدولي تحت قيادة المدرب سفين جوران اريكسون عام 2004.



لكن بعد مرور 12 عاما وأربعة مدربين يعترف روني بأن المنتخب الانجليزي لم ينجز الكثير.



وقال مهاجم مانشستر يونايتد "يجب أن نتجاوز الاحباطات السابقة. لا يمكن أن ننسى (بطولة اوروبا 2016) لكنه عهد جديد بالنسبة لنا. مدرب جديد. يبدو أنني أقول ذلك بعد كل بطولة. يجب أن نجد طريقة لنقطع خطوة إضافية في البطولات."



وتابع "اتطلع لهذا العهد الجديد. أنا متحمس حيال اللاعبين الموجودين حاليا ورغم وجود تساؤلات حول مستقبلي.. فإنني قلت بعد بطولة اوروبا مباشرة أنني لا زلت موجودا."



وقال روني إنه سعيد باللعب في أي مكان بالملعب مع منتخب انجلترا رغم أن المدرب الجديد سام الاردايس قال إنه سيطلب منه القيام بدور اللاعب رقم 10 بعكس مركز لاعب الوسط الذي أشركه فيه المدرب السابق روي هودسون في بطولة اوروبا 2016.



ومضى قائلا "إنه قرار المدرب بكل وضوح. لم نتحدث عن هذا الأمر.. سنفعل ذلك في الأيام القادمة. أنا مستعد للعب في أي مكان سواء في الوسط أو كرقم 10 أو كمهاجم."