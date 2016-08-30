كونتي: بدأنا بشكل صحيح.. وينتظرنا موسم صعب

بدأ تشيلسي الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بصورة واعدة، لكن المدرب أنطونيو كونتي يرغب في أن يتذكر لاعبوه صعوبات الموسم الماضي والتعلم من التجربة.

واحتل تشيلسي المركز العاشر الموسم الماضي، بعد تعثر مشوار دفاعه عن اللقب لكن فاز بكل مبارياته الثلاث في الموسم الجديد حتى الآن، ليتساوى في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر ويتأخر فقط بفارق الأهداف.

وأبلغ كونتي موقع تشيلسي على الإنترنت: "من المهم تذكر الموسم الماضي. عندما يكون هناك موسم صعب فمن المهم النظر للوراء من أجل العثور على قوة جديدة للمضي قدما".

وأضاف: "بدأنا الموسم بطريقة صحيحة. أعتقد أن علينا السير خطوة بخطوة.. ومواجهة كل مباراة بالقوة نفسها والتركيز ذاته".

ويحل تشيلسي ضيفاً على سوانزي سيتي يوم 11 سبتمبر.