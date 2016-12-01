أنشيلوتي يصب جام غضبه على تشيلي بسبب فيدال

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، عن استيائه من منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، بعدما قام بالدفع بلاعب وسط الميدان أرتورو فيدال في إحدى المباريات في منتصف نوفمبر الماضي، رغم معاناته من مشاكل بدنية.

وقال المدرب الإيطالي: "من الطبيعي أن ينضم اللاعبون لمنتخباتهم، ولكن الأمر غير الطبيعي في قضية فيدال أنهم أجبروه على لعب مباراة ثانية".

وتعرض فيدال للإصابة في العاشر من نوفمبر الماضي في مباراة تشيلي أمام كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018، ولكن الجهاز الفني لمنتخب تشيلي دفع به مجددا في مباراة أوروغواي، بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام فقط، مما أثار استياء المسؤولين في بايرن ميونيخ.

ولم يلعب فيدال، الذي غاب على إثر الإصابة عن مباراة الفريق البافاري أمام بروسيا دورتموند، سوى العشر دقائق الأخيرة من مباراة باير ليفر كوزين، منذ عودته.

وتحدث أنشيلوتي عن احتمالات مشاركة فيدال في مباراة ماينز يوم الجمعة في الجولة الجديدة من الدوري الألماني "بوندسليجا": "إنه لم يتعاف بشكل كامل حتى الآن، لا يزال يشعر ببعض الآلام، ولهذا فأنا لست متأكدا إذا كان سيلعب مباراة ماينز".

وأضاف: "كان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف، لسنا سعداء بما قام به المنتخب الوطني (تشيلي)، أعتقد أنهم أجبروه على خوض المباراة الثانية بعد أن أصيب في المباراة الأولى".