ريال مدريد أول المتأهلين إلى ثمن نهائي الكأس

بات ريال مدريد أول المتأهلين لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزه 6 - 1 على ضيفه كولتورال ليونيسا، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إياب دور الـ32 للمسابقة يوم الأربعاء.

وكان الريال قد فاز 7 - 1 على ليونيسا في مباراة الذهاب التي جرت خارج ملعبه الشهر الماضي، ليحجز بطاقة الصعود عن جدارة بفوزه 13 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ورغم الفوز الكبير للريال إلا أنه تحقق بأقل مجهود بعدما حسم الفريق تأهله من الناحية العملية في لقاء الذهاب.

وتقدم الريال بهدف مبكر حمل توقيع ماريانو دياز في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف خاميس رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 23، ثم عاد دياز لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل بيراي غونزاليس هدفا للضيوف في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 3 - .1

وواصل الريال سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف إنزو زيدان (نجل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال) الهدف الرابع في الدقيقة 63 في أول مشاركة رسمية له، ثم أحرز دياز الهدف الخامس في الدقيقة 87 لينصب نفسه بطلا للمباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وجاء الهدف السادس للفريق الأبيض عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيزار مورغادو لاعب ليونيسا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

من جانبه، بات أشبيلية وفياريال على مشارف التأهل للدور الستة عشر عقب فوز الأول 5 - 1 على مضيفه فورمينتيرا، فيما تغلب الثاني 3 - صفر على مضيفه توليدو في ذهاب دور الـ32، لتصبح مهمتهما سهلة للغاية في الإياب للعبور نحو الدور الثاني.