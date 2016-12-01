هاري كين يحقق حلمه ويبقى في توتنهام حتى 2022

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أنه مدد تعاقده مع المهاجم الدولي هاري كين حتى عام 2022، رغم بقاء أكثر من 4 أعوام على نهاية العقد الحالي.

وسجل كين، لاعب المنتخب الإنجليزي، ستة أهداف في المباريات العشر، التي خاضها هذا الموسم ، رغم ابتعاده عن الملاعب شهرا كاملا بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وحصد كين (23 عاماً) في الموسم الماضي لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا.

وأحرز اللاعب الدولي الإنجليزي 137هدفا بقميص توتنهام منذ أن شارك في أول مبارياته مع الفريق الأول عام 2011.

وقال كين من خلال البيان، الذي أصدره توتنهام: كل العالم يعرف مدى حبي لهذا الفريق وما أشعر به تجاه هذا النادي، التوقيع على عقد جديد يمنحني شعورا خاصا.

وأضاف مهاجم المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا: لدينا فريقا جيدا وشابا وناديا يسير في الطريق الصحيح، لم يساورني أي شك عند التوقيع.

ويحتل توتنهام، الذي يديره فنيا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق سبع نقاط عن تشيلسي المتصدر.