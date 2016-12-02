إنريكي وتوران عن برشلونة: الأفضل في العالم

قال لويس إنريكي، مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة، إن فريقه يظل الأفضل في العالم، حالياً رغم أدائه غير المقنع هذا الموسم، وذلك عشية مواجهة غريمه اللدود ريال مدريد متصدر جدول الترتيب.

ويبتعد برشلونة بفارق 6 نقاط عن فريق المدرب زين الدين زيدان قبل القمة المرتقبة غدا السبت في استاد نو كامب وأخفق في التغلب على فرق مثل ملقة وريال سوسيداد وخسر أمام سيلتا فيجو والافيس في أسوأ بداية موسم له منذ 2004-2005.

ورغم ذلك قدم حامل اللقب أداء قويا هذا الموسم في الفوز 6-2 على ريال بيتيس في مباراته الافتتاحية وسحق سيلتيك الاسكتلندي 7-صفر ومانشستر سيتي 4-صفر في دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي: "أشعر بالتفاؤل عندما أنظر إلى تدريبات الفريق وأدائه كل يوم. هناك العديد من الفرق الرائعة ولكن لا يوجد فريق أفضل منا".

ويردد المدرب تصريحات مماثلة أدلى بها لاعبه التركي اردا توران.

وأبلغ توران موقع النادي على الإنترنت: "برشلونة هو أفضل فريق وعندما نلعب بطريقتنا المعهودة فلا يمكن ايقافنا".

وتوقع لويس إنريكي أن يعتمد ريال أسلوبا دفاعيا في المباراة.

وقال المدرب: "لن يمانعوا في منحنا الكرة وهذا يناسبنا لأننا نحتاج الاستحواذ عليها. سيحاولون الاستفادة من الكرات الثابتة ونقل الكرة سريعا والتحلي بالفاعلية في الثلث الأخير. نريد أن نسيطر أكثر ونستغل المساحات ونصنع الفرص".

وسيعود القائد أندريس انيستا إلى الفريق بعد غياب 6 أسابيع بسبب اصابة في الركبة ما يعني أن التشكيلة الأساسية المعتادة ستكون جاهزة إذا تعافى جوردي ألبا من كدمة تعرض لها أمام ريال سوسيداد.

وقال لويس إنريكي: "انيستا هو قائدنا الذي يضبط أسلوب لعبنا ولكن لا أعتقد أن أسلوبنا سيتغير بفعل لاعب واحد.. رغم ذلك فإن عودة قائدنا نبأ سار".

وتابع: "لدينا فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد.. ولكن هذه المباراة لن تحدد هوية الفائز باللقب".