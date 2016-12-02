الإصابة تغيب صلاح عن موقعة لاتسيو

أعلن روما صاحب المركز الثاني في الدوري الايطالي لكرة القدم، الجمعة، أن مهاجمه المصري محمد صلاح سيغيب عن مواجهة الديربي مع لاتسيو الأحد بداعي الإصابة.

وأصيب صلاح في كاحله الأيمن اثناء تدريبات الفريق الخميس.

وأوضح روما في بيان: "أجرى محمد صلاح فحوصات الخميس اظهرت تضرر الأوتار الخارجية لكاحله الأيمن"، مشيرا إلى أنه: "سيخضع إلى فحوصات اضافية الجمعة لتحديد خطة العلاج المناسبة والمدة التي يحتاج اليها للتعافي".

وسجل صلاح 8 أهداف في 14 مباراة في الدوري حتى الآن.

ولروما 29 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس بطل المواسم الخمسة الماضية، ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو الرابع.